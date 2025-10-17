Дыхание прерывается: что вреднее для здоровья — вейп или сигареты

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Электронные испарители без никотина опасны из-за ароматизаторов.

В чем вред сигарет и вейпа для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пульмонолог Окольникова: в большинстве вейпов есть аллергенный пропиленгликоль

Вейп представляет не меньшую опасность, чем сигареты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала пульмонолог Ирина Окольникова.

По ее словам, в составе вейпов и электронных сигарет содержится никотиновая жидкость, нагревающаяся и испаряющаяся. Во время этого процесса не выделяются канцерогены и угарный газ, в отличие от горения табака, однако это не подтверждает безвредность электронных сигарет для здоровья.

Специалист отметила, что в большинстве вейпов есть никотин, вызывающий повреждение легких, оказывающий негативное влияние на организм в целом, а также способствующий возникновению зависимости. Помимо этого, в составе жидкостей есть аллергенные глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании распадаются на другие вредные при вдыхании соединения — формальдегид, акролеин, глиоксаль.

Электронные сигареты без никотина также представляют опасность, поскольку в их жидкости содержатся ароматизаторы, которые могут вызывать «попкорновую болезнь» — тяжелое респираторное заболевание, развивающееся от вдыхания испарений компонентов ароматизаторов. Симптомы заболевания — сухой кашель, одышка, сильная усталость и быстрая утомляемость.

Другими последствиями от использования электронных сигарет, как заметила врач, являются риск развития астмы, аллергические реакции, когнитивные и поведенческие нарушения, в числе которых проблемы с памятью, повышенная тревожность, перепады настроения, риск развития депрессии.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Лили Джеймс обратилась к стоматологу из-за вейпа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:17
ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
14:11
«На полную мощность»: Обран об организации переговоров Путина и Трампа в Будапеште
14:00
Дыхание прерывается: что вреднее для здоровья — вейп или сигареты
13:55
В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
13:47
Песков: Путин ясно изложил позицию РФ по поставкам ракет Tomahawk Украине
13:40
Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео