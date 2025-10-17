Российские военнослужащие освободили три населенных пункта в зоне СВО

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

ВС РФ удалось освободить Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

ВР РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военные освободили Песчаное, Тихое и Приволье

Российские военные освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Тихое Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили <…> Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1315 боевиков. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

В результате продвижения группировки войск «Запад» ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков. Также были уничтожены 21 боевая бронированная машина, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
Естественная реакция организма: как справится с осенней хандрой или депрессией
15:38
На страже правды: агентству Russia Today исполнилось 20 лет
15:32
«Это скам»: что нужно знать перед поездкой в Таиланд
15:22
Мужчина убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота
15:14
«Финансовая магия»: как привлечь богатство с помощью зеркал
15:07
«Хорош, да?» — Анна Седокова показала переписку с настойчивым поклонником

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео