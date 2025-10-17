Российские военные освободили Песчаное, Тихое и Приволье

Российские военные освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Тихое Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили <…> Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1315 боевиков. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

В результате продвижения группировки войск «Запад» ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков. Также были уничтожены 21 боевая бронированная машина, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области.

