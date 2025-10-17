ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В операции участвовали военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Группировка российских военных «Восток» взяла под контроль населенный пункт Приволье Днепропетровской области. Соответствующие кадры с освобождением опубликовало Минобороны РФ.

В источнике указали, что в операции участвовали военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в результате боевых действий продвинулись более чем на четыре километра в глубину. Работая слаженно, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских расчетов, а также штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур. Военные создали выгодные условия для последующего наступления.

К тому же в ведомстве отметили, что населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск в Днепропетровской области. В настоящее время военнослужащие РФ успешно ведут боевые действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ), освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Алексеевки.

