ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области

В операции участвовали военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Группировка российских военных «Восток» взяла под контроль населенный пункт Приволье Днепропетровской области. Соответствующие кадры с освобождением опубликовало Минобороны РФ.
В источнике указали, что в операции участвовали военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в результате боевых действий продвинулись более чем на четыре километра в глубину. Работая слаженно, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских расчетов, а также штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур. Военные создали выгодные условия для последующего наступления.
К тому же в ведомстве отметили, что населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск в Днепропетровской области. В настоящее время военнослужащие РФ успешно ведут боевые действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ), освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Алексеевки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 окт
- ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
- 7 окт
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
- 6 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
- 5 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
- 1 окт
- Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску
- 24 сент
- В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
- 23 сент
- В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
- 22 сент
- Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
- 20 сент
- ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
- 19 сент
- Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР
Читайте также
93%
Нашли ошибку?