«Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Удар наносился по автомобилям, предназначенным для ротации и доставки боеприпасов.

«Акация» уничтожила скопление техники ВСУ в Харьковской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают наносить удары по позициям украинских формирований в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения группировки расширяют полосу безопасности, ежесуточно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы. Артиллеристы в круглосуточном режиме поражают объекты, фортификационные сооружения, бронетехнику и живую силу.

Один из расчетов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожил скопление автомобильной техники ВСУ, которая использовалась для ротации и доставки продовольствия и боеприпасов. Цель обнаружил разведывательный беспилотник, координаты незамедлительно передали командованию. Благодаря высокой выучке расчет навел орудие за считанные минуты и нанес удар.

После поражения цели артиллеристы сразу замаскировали установку, чтобы избежать ответного удара вражеских дронов. Уничтожение техники срывает планы противника по снабжению передовых позиций и снижает боеготовность подразделений ВСУ.

Координация действий ведется через штатные средства связи и закрытые каналы передачи данных. Слаженное взаимодействие разведки, беспилотных систем и артиллерии позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

