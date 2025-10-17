Лавров и Сийярто продолжат работу по саммиту РФ и США в Будапеште

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Главы дипведомств условились о плотном взаимодействии.

Как проходит подготовка встречи Путина и Трампа в Венгрии

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой венгерского МИД Петером Сийярто договорился о плотном взаимодействии России и Венгрии в рамках подготовки к саммиту в Будапеште. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

«По инициативе венгерской стороны 16 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации <…> Лаврова с министром иностранных дел Венгрии <…> Сийярто. <…> Министры условились о продолжении плотного взаимодействия», — сказано на сайте ведомства.

Главы дипведомств обсудили подготовку мероприятий российско-американского диалога.

Ранее 5-tv.ru писал, что логистика полета президента РФ Владимира Путина в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом будет планироваться в несколько шаров. На первом этапе необходимо провести телефонные переговоры между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт готов обеспечить условия для предстоящей встречи и заявил, что подготовка идет «на полную мощность».

