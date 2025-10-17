Песков: визит Путина на саммит в Венгрии будет спланирован поэтапно

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

На первом этапе необходимо провести телефонный разговор главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Рубио.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Гордеев; 5-tv.ru

Логистика полета президента РФ Владимира Путина в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом будет планироваться поэтапно. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вопросов много, нужно определить переговорные команды, и так далее, и тому подобное. Поэтому все будет поэтапно. Но, конечно же, воля президентов есть, она зафиксирована, и об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора», — заявил он.

Первым необходимым этапом пресс-секретарь президента России назвал переговоры между главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. По словам Пескова, дипломаты начнут прорабатывать детали предстоящей встречи.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о планирующихся переговорах между Лавровым и Рубио вечером 17 октября. Также глава венгерского дипведомства рассказал о телефонной беседе между премьер-министром республики Виктором Орбаном и Владимиром Путиным. Кроме того, сам Орбан сообщил, что переговорил с Трампом накануне и поручил создать оргкомитет по подготовке саммита Россия — США.

