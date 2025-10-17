Вэнс выразил уверенность в достижении мирного соглашения России и Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Основное условие успеха — готовность сторон добиться компромисса.

Какая вероятность мирного соглашение между РФ и Украиной

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Джей Ди Вэнс: мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто

Мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто, но не в ближайшее время. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с Newsmax.

Он отметил, что подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликтов до этого показал эффективность на реальных примерах.

«То, что действительно работает в обоих случаях, — подход Трампа к дипломатии: энергичный, дающий полномочия людям на местах, побуждающий их доводить дело до конца и готовый использовать нетрадиционные методы, чтобы достичь соглашения», — подчеркнул он.

К тому же Вэнс добавил, что, пусть активная дипломатия американского лидера и позволила продвинуться в переговорах, но основным условием успеха остается готовность двух сторон добиться компромисса. При этом он заявил, что Россия и Украина в данный момент не в том положении, чтобы заключить соглашение.

«Думаю, в итоге мы все же придем к этому. Но потребуется гораздо больше усилий, потому что стороны изначально были слишком далеки друг от друга», — указал вице-президент.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евросоюз и глава киевского режима Владимир Зеленский будут «рыдать в подушки» после встречи президента России Путина и Трампа.

Накануне Трамп переговорил с Путиным по телефону. После чего американский лидер назвал диалог с российским коллегой продуктивным, а также анонсировал встречу с ним в Венгрии. В дальнейшем Трамп заявил, что рассчитывает на проведение саммита в течение двух недель. В Кремле также отметили, что встречу не стоит откладывать.

