В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа

Встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште не следует откладывать надолго. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

«Не нужно ничего откладывать в долгий ящик», — отметил Песков.

К тому же он подчеркнул, что встреча российского и американского лидеров может произойти в ближайшие две недели.

До этого, 16 октября, Трамп объявил о встрече с Путиным в Венгрии. Прошедший телефонный разговор с президентом России Трамп охарактеризовал как продуктивный. В дальнейшем он заявил, что надеется на проведение саммита в течение двух недель.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе Путина. Последний в свою очередь начал беседу поздравлением Трампа с успешной нормализацией обстановки в секторе Газа. Трамп выбрал Будапешт местом встречи с Путиным, а тот согласился с этим.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и Трамп обсудили отношения РФ и США после украинского конфликта.

