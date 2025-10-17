В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Переговоры могут состояться в ближайшие две недели.

Когда проведут встречу Путин и Трамп в Венгрии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште не следует откладывать надолго. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

«Не нужно ничего откладывать в долгий ящик», — отметил Песков.

К тому же он подчеркнул, что встреча российского и американского лидеров может произойти в ближайшие две недели.

До этого, 16 октября, Трамп объявил о встрече с Путиным в Венгрии. Прошедший телефонный разговор с президентом России Трамп охарактеризовал как продуктивный. В дальнейшем он заявил, что надеется на проведение саммита в течение двух недель.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе Путина. Последний в свою очередь начал беседу поздравлением Трампа с успешной нормализацией обстановки в секторе Газа. Трамп выбрал Будапешт местом встречи с Путиным, а тот согласился с этим.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и Трамп обсудили отношения РФ и США после украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

