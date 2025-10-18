«Пример для подражания»: музыкант Сергей Войтенко о качествах хорошего отца

Композитор Сергей Войтенко указал на важность быть другом для своего ребенка

Роль отца в жизни ребенка — огромна. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Сергей Войтенко на концерте в честь Дня Отца. Композитор привел строки из своей песни «Батя», которые, по его словам, были вдохновлены его родителем.

«У меня даже в песне поется „Живи по совести, не зная горести. Живи без зависти, люби душой“. Так со мной разговаривал мой отец. Он говорил всегда мне такие постулаты жизненные, благодаря которым я и живу», — пояснил он.

Музыкант отметил, что в соответствии с этими же принципами он и воспитывал своих детей. К тому же он добавил, что отцу необходимо стать другом своему ребенку, так как это позволить установить с ним крепкую доверительную связь.

«Хороший отец является другом своему сыну, потому что, когда есть дружеские взаимоотношения, тогда есть больше взаимопонимания. Тогда можно достучаться сыну до отца, отцу что-то донести сыну», — рассказал он.

Артист подчеркнул, что больше всего среди отцовских черт характера выделяет гордость, силу и мощь. Помимо этого, высказался и его старший сын Святослав.

«Для меня мой отец — воплощение человека силы воли. <…> Для меня он — пример для подражания. Сесть и делать до конца — вот чего я хочу добиться», — добавил он.

