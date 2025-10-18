«Пример для подражания»: музыкант Сергей Войтенко о качествах хорошего отца

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 33 0

Артист воспитывал детей в соответствии с принципами своего родителя.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Композитор Сергей Войтенко указал на важность быть другом для своего ребенка

Роль отца в жизни ребенка — огромна. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Сергей Войтенко на концерте в честь Дня Отца. Композитор привел строки из своей песни «Батя», которые, по его словам, были вдохновлены его родителем.

«У меня даже в песне поется „Живи по совести, не зная горести. Живи без зависти, люби душой“. Так со мной разговаривал мой отец. Он говорил всегда мне такие постулаты жизненные, благодаря которым я и живу», — пояснил он.

Музыкант отметил, что в соответствии с этими же принципами он и воспитывал своих детей. К тому же он добавил, что отцу необходимо стать другом своему ребенку, так как это позволить установить с ним крепкую доверительную связь.

«Хороший отец является другом своему сыну, потому что, когда есть дружеские взаимоотношения, тогда есть больше взаимопонимания. Тогда можно достучаться сыну до отца, отцу что-то донести сыну», — рассказал он.

Артист подчеркнул, что больше всего среди отцовских черт характера выделяет гордость, силу и мощь. Помимо этого, высказался и его старший сын Святослав.

«Для меня мой отец — воплощение человека силы воли. <…> Для меня он — пример для подражания. Сесть и делать до конца — вот чего я хочу добиться», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский высказался о том, каким должен быть хороший отец.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:11
«Пока они горят нами»: рэпер ST рассказал о самом дорогом, что может сделать отец для детей
6:56
Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ в вузах
6:39
Кир Стармер призвал создать с США проект соглашения по конфликту на Украине
6:18
«Пример для подражания»: музыкант Сергей Войтенко о качествах хорошего отца
6:00
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео