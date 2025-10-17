Россия боролась и будет бороться за сохранение своего суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в Большом театре на праздновании 20-летия агенства Russia Today (RT).

«Суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию», — сказал российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что 20 лет назад перед RT стояла нелегкая задача — выстроить работу на качественном, содержательном и технологическом уровне. И, по мнению Владимира Путина, это получилось блестяще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что агентству Russia Today исполнилось 20 лет. Главный редактором телеканала RT является Маргарита Симоньян. Сегодня аудитория RT составляет 900 миллионов человек более чем в сотне стран. Их объективные материалы до сих пор раздражают запад — RT называли рупором российской пропаганды, отбирали вещание, закрывали корпункты, лишали журналистов аккредитации, но их все равно там видят.

