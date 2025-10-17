Джиган забеспокоился о попавшей в беду жене Оксане Самойловой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 88 0

Несмотря на предстоящий развод знаменитости поддерживают хорошие отношения.

Джиган про взлом аккаунта Самойловой

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Рэпер Джиган поддержал свою жену Оксану Самойлову в связи со взломом ее аккаунта

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) поддержал свою пока еще нынешнюю супругу, модель Оксану Самойлову, в связи с недавним взломом ее аккаунта в социальной сети.

«Аккаунт Оксаны взломали мошенники, которые разводят людей на деньги!» — написал артист.

Аккаунт многодетной мамы, блогера и модели Оксаны Самойловой с аудиторией в 16,8 миллиона человек взломали мошенники. Теперь они пытаются ввести подписчиков звезды в заблуждение, выманить у них деньги, публикуя от имени Самойловой сомнительные розыгрыши. Блогер призвала поклонников не переводить деньги злоумышленникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова официально подали документы на расторжение брака, заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Пара состояла в браке с 2012 года. Звездная пара воспитывает четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

