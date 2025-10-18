«Каждый вечер или утро»: что спасает Иду Галич в бешеном ритме жизни

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Своему телу блогер и мама двух детей уделяет особое внимание.

Блогер Ида Галич раскрыла секрет своей хорошей фигуры

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ида Галич: дисциплина помогает сохранить форму несмотря на бешеный круговорот

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками главным секретом поддержания формы несмотря на бешеный ритм жизни. По словам мамы двоих детей, все дело в дисциплине. Об этом она рассказала в своем блоге в Telegram.

«Без дисциплины просто невозможно существовать в моем режиме», — высказалась Галич.

Знаменитость посетовала, что из-за плотного графика ей не всегда удается совершать длительные прогулки и «нахаживать шаги», однако спорт Галич никогда не бросает.

По словам блогера, каждое утро или вечер она уделяет время тренировкам. В этот раз в качестве физической активности Ида выбрала йогу, которая не только укрепляет мышечный корсет, но и позволяет обрести состояние баланса даже в трудные периоды жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Регина Тодоренко до сих пор в шоке от своего веса после родов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
5:36
«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
5:17
«Каждый вечер или утро»: что спасает Иду Галич в бешеном ритме жизни
4:55
Мерц выразил надежду на урегулирование на Украине после встречи Путина и Трампа
4:31
Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
4:07
МВФ предложил Украине девальвировать гривну ради укрепления бюджета

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео