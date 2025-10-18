ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях в Константиновке

Экспертная комиссия Донецкого Управления ФСБ России рассекретила архивные документы, в которых говорится о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованным материалам, в городе на территории химического завода располагается четыре массовые могилы. В них похоронены около 7,8 тысяч человек.

В документах также есть показания свидетеля тех времен. Речь про одного из рабочих предприятия. Мужчина своими глазами видел зверское отношение немцев к русским военнопленным.

«Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела»;

«Были случаи, когда живых людей хоронили, т. е. бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — говорится в рассекреченных документах.

Помимо этого, рабочий химзавода описывал и другие, более ужасные вещи. Например, по его словам, для тренировки своих собак немцы использовали русских жителей. Захватчики спускали агрессивных псов на мирных граждан. Животные набрасывались на людей, рвали на них одежду и сильно ранили.

В ФСБ пояснили, что данные материалы — прямое доказательство геноцида нацистов, которые стремились уничтожить как можно больше советских граждан. Публикация подобных документов необходима, чтобы сохранить историческую память, а также предотвратить все попытки оправдать нацизм.

