ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях в Константиновке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

В городе на территории химзавода находится четыре массовые могилы, в которых похоронены около 7,8 тысяч людей.

Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экспертная комиссия Донецкого Управления ФСБ России рассекретила архивные документы, в которых говорится о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованным материалам, в городе на территории химического завода располагается четыре массовые могилы. В них похоронены около 7,8 тысяч человек.

В документах также есть показания свидетеля тех времен. Речь про одного из рабочих предприятия. Мужчина своими глазами видел зверское отношение немцев к русским военнопленным.

«Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела»;

«Были случаи, когда живых людей хоронили, т. е. бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — говорится в рассекреченных документах.

Помимо этого, рабочий химзавода описывал и другие, более ужасные вещи. Например, по его словам, для тренировки своих собак немцы использовали русских жителей. Захватчики спускали агрессивных псов на мирных граждан. Животные набрасывались на людей, рвали на них одежду и сильно ранили.

В ФСБ пояснили, что данные материалы — прямое доказательство геноцида нацистов, которые стремились уничтожить как можно больше советских граждан. Публикация подобных документов необходима, чтобы сохранить историческую память, а также предотвратить все попытки оправдать нацизм.

Ранее 5-tv.ru писал, что память о подвигах ветеранов ВОВ является значимой частью культуры РФ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в Санкт-Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
Прессек Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о саммите РФ и США
9:44
«Это ошибка с самого начала»: отец Илона Маска обрушился с критикой на Евросоюз
9:28
ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях в Константиновке
9:12
«Спасибо» от организма: какие продукты богаты омега-3
8:56
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
8:41
Силы ПВО Росси за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео