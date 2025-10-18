В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с компенсациями и субсидиями

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Злоумышленники размещают в интернете поддельные объявления о социальных выплатах.

Какую новую схему придумали мошенники в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Киберпреступники начали обманывать россиян через фальшивые объявления. Мошенники крадут деньги и доступ к Госуслугам, размещая в сети ссылки, якобы предназначенные для получения гражданами компенсаций, субсидий и других социальных выплат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Ссылки в действительности ведут на фишинговые ресурсы. Введя на них свои данные, россияне предоставляют мошенникам доступ к учетной записи на Госуслугах и ко всей персональной информации, сообщает ведомство.

Кроме того, в России участились случаи киберпреступности под видом оформления на стажировку или обучение. Злоумышленники выманивают у людей якобы необходимые для заключения договора копии паспорта, данные ИНН, СНИЛС или номера банковских карт. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилась новая схема телефонного мошенничества. Преступники действуют под видом заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования.


