Орбан: есть большой шанс, что переговоры в Будапеште приведут к миру на Украине

Есть большой шанс, что саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа приведут к установлению мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook*. По словам политика, в ходе переговорного процесса, возможно, могут реализоваться даже европейские точки зрения.

«Брюссель изолировался, но мы продолжаем переговоры», — написал он.

Венгерские власти годами неуклонно следовали своей миролюбивой позиции. Именно поэтому столицу республики выбрали для проведения саммита, подчеркнул Орбан. Также он выразил уверенность, что совместная работа вместо эскалации и враждебности и взаимное уважение сторон дипломатического процесса могут стать главным путем к миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан обрушился с критикой на европейских лидеров за препятствование мирному урегулированию кризиса между Россией и Украиной. По мнению венгерского политика, без вмешательства ЕС Вашингтон и Москва давно бы заключили соглашение о прекращении огня.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.