В новом столичном зимнем сезоне катки появятся в «Лужниках» и «Коломенском»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

А также на ВДНХ и на территории Северного речного вокзала.

Где покататься на коньках в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В новом зимнем сезоне в столице откроются новые катки- в Олимпийском комплексе (ОК) «Лужники» и музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«На главной площади ОК „Лужники“ сделали фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Он займет не только центральную часть, но и боковые аллеи комплекса. Его общая площадь составит больше 16 тысяч квадратных метров. По периметру заработают различные кафе и рестораны, а также пункты проката», — уточнил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что в «Коломенском» откроется один из самых длинных линейных катков — почти два километра в длину.

Главный каток страны и крупнейший в Москве разместиться на ВДНХ — он пройдет вдоль главной аллеи комплекса, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Кроме того, покататься можно будет на территории Северного речного вокзала.


