«Будь хорошим человеком!» — рэпер HammAli впервые стал отцом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Артист обратился к наследнику с жизненным напутствием.

Фото: рэпер HammAli впервые стал отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыкант HammAli поделился трогательным фото с новорожденным сыном

Рэпер Александр Громов, известный под псевдонимом HammAli, в первый раз стал отцом. Соответствующим моментом трогательного события артист поделился с подписчиками в соцсети.

На опубликованном музыкантом фото его навороженный сын в роддоме. Это также первый снимок наследника исполнителя.

Фото: Instagram*/hammali

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!» — написал артист, обращаясь к первенцу.

До этого, 10 октября, во время сольного концерта артист поделился радостной новостью, что он с женой Эмили ждет сына, которого пара собирается назвать Адам. Малыш появился на свет 17 октября.

Рэпер женился на Эмили в сентябре 2024 года. Свадьба состоялась в Сочи и проходила как масштабное событие.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Александр Степанов, более известный как ST, рассказал о самом дорогом, что может сделать отец для детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

19:45
Ставшая третий раз мамой Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике
19:21
«Готовим документы для суда»: Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате песни
19:17
«Будь хорошим человеком!» — рэпер HammAli впервые стал отцом
19:04
Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи
18:57
«Мне вообще повезло»: Александр Панайотов рассказал об отношениях с супругой
18:20
В Арзамасе госпитализировали 15 школьников из-за кишечной инфекции

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео