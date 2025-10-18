«Практически родственники»: певец Панайотов рассказал об отношениях с Лепсом

|
Мария Щелканова
Эксклюзив

Также он объяснил, почему не продолжил музыкальное сотрудничество с народным артистом России.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Певец Панайотов: мы с Григорием Лепсом практически родственники

Певец Александр Панайотов признался, что его отношения с народным артистом России Григорием Лепсом не просто деловые, а почти родственные. Об этом музыкант рассказал на фестивале «Белая трость» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Панайотова, он является крестным отцом трехлетнего Константина, внука Лепса.

«У нас (с Григорием Лепсом — Прим. Ред.) родственные, скажем так, отношения, я же крестный папа его внука. Я крестил сына Инги Лепс (дочь Григория Лепса — Прим. Ред.), поэтому мы уже практически родственники», — уточнил музыкант.

Инга Лепс вышла замуж за режиссера Михаила Платухина в 2022 году. В том же году у пары родился первенец.

Также Панайотов прокомментировал, почему они не стали продлевать контракт о сотрудничестве, добавив, что «бумажка» никогда не играла роль в их взаимоотношениях.

«Не то чтобы мы решили не продолжать. А то, что просто закончился контракт, и Гриша сказал, что „я уже достаточно большой артист, чтобы быть в сольном плавании“. Мы в очень хороших, слава богу, отношениях, и мы всегда на связи и друг у друга есть. Это самое главное. А к контракту мы никогда не прибегали», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Панайотов рассказал об отношениях с супругой.

