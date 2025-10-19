«Важно не отрицать»: Нюша рассказала, почему не стоит бороться с осенней хандрой
Певица уверена: это естественная часть внутреннего процесса.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Певица Нюша считает, что надо давать себе иногда погрустить
С осенней хандрой бороться не нужно. Об этом рассказала певица Нюша на фестивале «Новое Радио Движ» в интервью 5-tv.ru.
По ее словам, это состояние важно не отрицать, а признать и позволить себе иногда погрустить, поплакать или даже выплеснуть негатив — это естественная часть внутреннего процесса.
«Такое состояние его важно не отрицать, его важно признать и дать себе иногда погрустить, иногда поплакать, иногда позлиться, даже что-то разбить», — честно признается певица.
Ранее Нюша подчеркивала, что вдохновение и внутренние перемены неизбежно отражаются на внешности и творческом образе. Сейчас певица находится в стадии масштабных изменений: готовит необычное прочтение одной из своих песен, над которым трудится несколько месяцев вместе с новым составом музыкантов.
Кроме того, певица планирует значительно расширить свою концертную программу, увеличив количество танцоров, чтобы сделать шоу более ярким и впечатляющим.
По ее словам, изменения внутри требуют отражения и снаружи — как в образе, так и в творческом подходе.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Нюша объяснила, почему не следит за своим весом.
