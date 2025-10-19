«Важно не отрицать»: Нюша рассказала, почему не стоит бороться с осенней хандрой

Певица уверена: это естественная часть внутреннего процесса.

Певица Нюша считает, что надо давать себе иногда погрустить

С осенней хандрой бороться не нужно. Об этом рассказала певица Нюша на фестивале «Новое Радио Движ» в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, это состояние важно не отрицать, а признать и позволить себе иногда погрустить, поплакать или даже выплеснуть негатив — это естественная часть внутреннего процесса.

«Такое состояние его важно не отрицать, его важно признать и дать себе иногда погрустить, иногда поплакать, иногда позлиться, даже что-то разбить», — честно признается певица.

Ранее Нюша подчеркивала, что вдохновение и внутренние перемены неизбежно отражаются на внешности и творческом образе. Сейчас певица находится в стадии масштабных изменений: готовит необычное прочтение одной из своих песен, над которым трудится несколько месяцев вместе с новым составом музыкантов.

Кроме того, певица планирует значительно расширить свою концертную программу, увеличив количество танцоров, чтобы сделать шоу более ярким и впечатляющим.

По ее словам, изменения внутри требуют отражения и снаружи — как в образе, так и в творческом подходе.

