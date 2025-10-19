Перемирие в секторе Газа — все? Израиль нанес авиаудары по Рафаху

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 66 0

При этом в силу уже вступило соглашение о прекращении огня.

Почему Израиль опять сегодня ударил по сектору Газа

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израиль нанес авиаудары по Рафаху в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel. Уточняется, что удары стали ответом на атаку из Газы на израильские силы в районе Рафаха.

В то же время продолжаются споры относительно соблюдения режима прекращения огня. Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения со стороны США в нарушении условий перемирия с их стороны. По данным властей Газы, Израиль ужеи 47 раз нарушил условия прекращения огня, в результате чего погибли 38 человек.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках договоренностей в ХАМАС освободили 20 заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года, тем самым передав Израилю всех выживших пленных.

Израиль, в свою очередь, освободил 1718 заключенных из сектора Газа, а также 250 человек, отбывавших длительные или пожизненные сроки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
Путин рассказал о дружбе с Михалковым: «Патриот нашей Родины»
14:16
Путин поздравил россиян с Днем отца
14:02
Дочь Ефрема Амирамова на похоронах в Израиле произнесла последние слова певца
13:48
«У меня сильный ангел-хранитель»: Гулькина рассказала о мистическом ДТП
13:44
Воры украли старинные драгоценности из Лувра
13:22
«Думаю, он последний»: певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»

Сейчас читают

Папа Карло — образ настоящего отца. Кот Базилио поздравил всех пап с праздником
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео