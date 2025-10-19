Виктор Рыбин с женой составили инструкции для сына на случай их смерти

Российский певец, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова написали сыну Василию памятку на случай их смерти. Об этом артисты рассказали в эфире программы на федеральном телеканале.

Кроме того, супруги подготовили перекрестное завещание и личное рукописное письмо. Рыбин дал своему наследнику подробные инструкции о том, что делать и как себя вести в случае кончины родителей, а также объяснил, как пользоваться семейным имуществом.

«Я написал Васе памятку действий: не расстраиваться, не паниковать, на что обратить внимание», — поделился музыкант.

В 2018 году звездные супруги отдыхали в Италии, когда лечащий врач сообщил, что у них обоих базальноклеточный рак. Рыбин с женой прошли курс лучевой терапии, долго лечились и сумели добиться контроля над заболеванием, но полностью пока не выздоровели. Артистам приходится строго следить за здоровьем. В частности, из-за недуга им нельзя проводить много времени на солнце.

После полученной от родителей памятки наследник семьи музыкантов стал сильно волноваться за них, чаще звонить и интересоваться их здоровьем, рассказала Сенчукова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталье Сенчуковой удалили новообразование.

