Виктор Рыбин с женой составили инструкции для сына на случай их смерти

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Получив «памятку», наследник артистов стал чаще интересоваться здоровьем родителей.

Зачем солист Дюны оставил сыну инструкции на случай смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Российский певец, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова написали сыну Василию памятку на случай их смерти. Об этом артисты рассказали в эфире программы на федеральном телеканале.

Кроме того, супруги подготовили перекрестное завещание и личное рукописное письмо. Рыбин дал своему наследнику подробные инструкции о том, что делать и как себя вести в случае кончины родителей, а также объяснил, как пользоваться семейным имуществом.

«Я написал Васе памятку действий: не расстраиваться, не паниковать, на что обратить внимание», — поделился музыкант.

В 2018 году звездные супруги отдыхали в Италии, когда лечащий врач сообщил, что у них обоих базальноклеточный рак. Рыбин с женой прошли курс лучевой терапии, долго лечились и сумели добиться контроля над заболеванием, но полностью пока не выздоровели. Артистам приходится строго следить за здоровьем. В частности, из-за недуга им нельзя проводить много времени на солнце.

После полученной от родителей памятки наследник семьи музыкантов стал сильно волноваться за них, чаще звонить и интересоваться их здоровьем, рассказала Сенчукова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталье Сенчуковой удалили новообразование.

