Новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Зимой на них будут работать катки с искусственным льдом, а летом там можно будет заниматься на тренажерах.

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве создадут новые спортивные площадки, которые будут работать круглый год: зимой — катки с искусственным льдом, летом — тренажеры и зоны для командных игр. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В 2026 году на развитие спорта выделят 173,3 миллиарда рублей. Бесплатные тренировки с тренерами будут доступны во дворах, парках и на катках. Проекты «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» расширят географию и направления занятий — от йоги до бокса.

Массовые спортивные мероприятия станут проходить каждую неделю на улицах, набережных и площадях. Ожидается, что в них будут участвовать более 7 миллионов человек ежегодно.

«Такой комплексный подход поможет москвичам любого возраста не просто полюбить спорт, а сделать его частью своей жизни», — отметил мэр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле
15:53
Реликвия на месте: грабители не тронули бриллиант «Регент» в Лувре
15:40
Новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве
15:20
Виктор Рыбин с женой составили инструкции для сына на случай их смерти
15:00
От искусственной кожи до фальшивого мяса: кто и как наживается на эко-повестке
14:56
Кнут, кляп и холодильник: подробности убийства беременной модели Малисы Мун

Сейчас читают

Папа Карло — образ настоящего отца. Кот Базилио поздравил всех пап с праздником
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео