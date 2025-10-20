«Молитвы, слезы»: пассажир об обстановке в самолете AZAL во время аварийной посадки

Пассажир самолета AZAL рассказал об обстановке во время аварийной посадки

Пассажир самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), совершившего аварийную посадку в Петербурге, рассказал, что на борту во время приземления люди находились в панике. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Была паника, были молитвы, были слезы, были крики. Мы аварийно группировались, но, слава богу, удачно сели», — поделился пассажир рейса Алексей Миленин.

По его словам, самолет долго кружил в небе над городом и, вместо обещанных полутора часов, в воздухе они провели четыре часа. Алексей добавил, что самолет приземлился «в поле» — выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как ранее рассказал 5-tv.ru, самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, после взлета столкнулся с техническими неполадками — стойки шасси не убрались. В связи с этим борт несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо, прежде чем запросить посадку.

