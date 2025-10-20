«Молитвы, слезы»: пассажир об обстановке в самолете AZAL во время аварийной посадки

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 47 0

Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Баку, долго кружил над Петербургом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Jan Woitas; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажир самолета AZAL рассказал об обстановке во время аварийной посадки

Пассажир самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), совершившего аварийную посадку в Петербурге, рассказал, что на борту во время приземления люди находились в панике. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Была паника, были молитвы, были слезы, были крики. Мы аварийно группировались, но, слава богу, удачно сели», — поделился пассажир рейса Алексей Миленин.

По его словам, самолет долго кружил в небе над городом и, вместо обещанных полутора часов, в воздухе они провели четыре часа. Алексей добавил, что самолет приземлился «в поле» — выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как ранее рассказал 5-tv.ru, самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, после взлета столкнулся с техническими неполадками — стойки шасси не убрались. В связи с этим борт несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо, прежде чем запросить посадку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:18
День ленивца: история и традиции праздника, как отметить
9:15
Древнегреческие пластины с любовным заговором и проклятиями нашли в России
9:00
Покойный Высоцкий звал его во сне: тайна смерти Олега Даля в 39 лет
8:48
Еще упадет? Сколько будет стоить доллар до конца 2025 года
8:42
Протокол обновлен: что не следует делать при контакте с инопланетянами
8:37
«Следов нет»: волонтер рассказал о странностях в ходе поисков Усольцевых

Сейчас читают

«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео