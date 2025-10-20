В России стартовал турнир по танцам Russia Open DanceSport

Одно из самых масштабных событий в мире танцевального спорта. В Москве стартовал международный турнир, участниками которого станут представители из 30 стран. В этом году в рамках большой танцевальной недели пройдут Кубок мира среди любителей и профессионалов. И уже состоялся Чемпиона России по секвею. На паркете разворачивались целые спектакли. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Анны Ничуговской.

Пока на сцене танцуют Ниночка и Трус из «Кавказской пленницы», к выходу готовятся египетская мумия и Индиана Джонс. Это чемпионат России по секвею. Самая зрелищная дисциплина танцевального спорта. Артистизм и легкость движений завораживают.

В этот раз танцоров вдохновляли шедевры мирового кинематографа. Голливуд и советская классика на одной сцене.

«Это не просто соревнования — театр на паркете. Каждая композиция словно спектакль. Задача танцоров не только поразить сложностью элементов и безупречной техникой. За четыре минуты они должны прожить историю своих героев и заставить нас в нее поверить», — отметила Ничуговская.

Судьи оценивают технику исполнения, взаимодействие партнеров, музыкальность и хореографию. Душераздирающую историю мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы показывают Эльвира Лаптева и Артем Горюнов. Номер стал одним из победителей зрительского голосования.

«Это очень разноплановый персонаж, в ней есть все краски, вот так же как в ее картинах есть все краски. И когда ты смотришь на ее картины, тебе даже тяжело представить, что было у этого человека в голове, что творилось у нее в душе», — рассказали Эльвира Лаптева и Артем Горюнов.

На сцене не только драма. Куда же без Чарли Чаплина? Одна из самых сильных пар чемпионата показывает романтическую комедию о бродяге, который влюбился в слепую девушку-цветочницу.

«Самое сложное в подготовке к нашему секвею было как раз-таки передать многогранность персонажа Чарли Чаплина. Потому что это очень глубокий персонаж», — рассказали Егор Синельников и Валерия Криворчук.

Секвей — это шоу, в котором можно соединять элементы разных танцев. Пары соревнуются в двух видах программы: европейской — в нее входят медленный и венский вальс, танго, фокстрот, квикстеп; и латиноамериканской — пасадобль, джайф, самба, ча-ча-ча и румба.

«Здесь у нас полная свобода, соответственно, мы можем выбрать себе любой образ и мы можем быть на паркете кем захотим», — говорят Алиса Бусурова и Павел Захаренко.

Чемпионат России по секвею прошел в рамках международного турнира по танцевальному спорту в Москве. И это только начало большой программы.

«Мы проводим 31 соревнование. Russian Open DanceSport Championship — это уникальный проект. В следующие дни нас ждут всероссийские соревнования в европейской программе, латиноамериканской программе, двоеборье, а с 24 по 26 октября состоятся Кубок мира и международные соревнования. Мы ожидаем порядка 30 стран», — рассказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

За восемь дней свое танцевальное мастерство покажут больше четырех с половиной тысяч спортсменов. В Россию уже приехали танцоры из Европы и Азии, а также судейские бригады из Великобритании и США. Турнир станет одним из самых масштабных событий в мире танцевального спорта.

