В Европейском союзе перешли к активным попыткам срыва мирных действий по Украине перед запланированной встречей президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, западные страны стремятся сорвать любые мирные действия по Украине.

«Мы, конечно, видим и слышим, что сейчас происходит „по периметру“ от застывшего очередного непонимания происходящего. Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям», — отметила дипломат.

Она добавила, что западноевропейское сообщество, подпитываемое установками американских ультралибералов, действует с целью блокирования переговоров о мире и фактических шагов к урегулированию.

Захарова подчеркнула, что подобная стратегия не нова и аналогичным образом западные страны действовали в 2022 году, мешая проведению мирных переговоров, которые инициировала Россия.

«Так они это делали все эти годы, камуфлируя периодически заявлениями о якобы мире, о якобы мирных инициативах. На самом деле они все делают для эскалации», — добавила она.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на низкий уровень профессиональной подготовки руководителей ряда западноевропейских стран, называя их «говорящими головами, в которые вкладывают соответствующие мысли».

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться в ближайшие недели в Будапеште, столице Венгрии. Об этом они договорились 16 октября 2025 года во время телефонного разговора, который длился два с половиной часа. Переговоры в Венгрии планируются для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине и восстановления диалога между Россией и США.

Лидеры ЕС считают саммит политическим вызовом, потому что встреча двух лидеров может усилить противоречия внутри союза.

