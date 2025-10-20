«Решила изменять мне»: бывший муж Дженнифер Лопес обвинил певицу во лжи

Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах

Американская певица Дженнифер Лопес выставила себя жертвой, заявив, что ее бывшие партнеры не смогли подарить ей настоящую любовь. Таким мнением поделился экс-супруг артистки Оджани Ноа в социальных сетях.

«Я поняла, что дело не в том, что я не способна вызывать любовь, а в том, что они на это не способны… В них этого нет. И они дали мне то, что у них было. Пытались дарить мне дома, кольца, брак», — ранее рассказала Лопес в интервью на шоу SiriusXM Джей

Комментарий от Ноа не заставил себя ждать. Он подчеркнул, что был полностью предан Дженнифер и поддерживал ее в начале карьеры, переехав в другой штат ради семьи. Он отметил, что их брак распался из-за того, что певица не могла «удержать себя в руках», выбирая личные интересы и публичный успех вместо сохранения отношений.

«Хватит унижать нас. Хватит разыгрывать из себя жертву. Проблема не в нас. Не во мне. Проблема в тебе», — поделился мужчина.

По словам Оджани, он оставался верным и никогда не изменял, но несмотря на это, Дженнифер скрывала измены и убеждала его сохранить брак, чтобы избежать негативной реакции прессы.

«Ты решила солгать, изменить мне, и, хотя я остался… Ты умоляла меня сохранить брак, чтобы избежать негативной реакции прессы… Но ты выбрала быстрый путь к карьере и славе, не заботясь обо мне, ты хотела продолжать лгать и изменять. Хоть раз скажи правду… Тебе должно быть стыдно, ты должна стыдиться себя», — заключил он.

Союз Ноа и Лопес длился чуть более 11 месяцев — с 1997 по 1998 год. После развода мужчина получил компенсацию в размере 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей на курс 20.10.2025).

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Первый брак с Оджани Ноа завершился исками от певицы в сторону экс-супруга из-за попыток продажи интимных видеозаписей.

Второй союз был с танцором Крисом Джаддом, который также оказался недолгим. Третий брак — с певцом Марком Энтони, от которого у Лопес родились двойняшки Максимиллиан и Эмма.

Четвертый раз Лопес вышла замуж за актера Бена Аффлека, отношения с которым начались в начале 2000-х, возобновились в 2021 году, но завершились официальным разводом в 20250м.

