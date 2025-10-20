В Белоруссии невеста умерла за неделю до свадьбы из-за сделанной татуировки

В Минской области 20-летняя девушка сделала татуировку за две недели до свадьбы и вскоре умерла. Об этом сообщает ОНТ.

По данным телеканала, девушка решила завершить рисунок на теле, контуры которого были нанесены ранее. В качестве мастера она выбрала своего жениха. Работу следовало выполнять в два этапа, однако молодые люди управились за один раз.

Через некоторое время после нанесения татуировки у девушки поднялась высокая температура. Она не стала обращаться к врачу и попыталась справиться с недомоганием самостоятельно, приняв лекарства. Спустя два дня потеряла сознание.

«Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис», — сообщается в публикации телеканала.

Медики предполагают, что причиной заражения могло стать нарушение стерильности во время процедуры. Родные девушки пока не согласны с этим выводом и ожидают официальных результатов экспертизы.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что расследование обстоятельств трагедии продолжается, и окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

