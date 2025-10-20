Один телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом кардинально повлиял на позицию Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа об Украине», — говорится в публикации издания.

По данным журналистов, после беседы с Путиным риторика Трампа по теме Украины изменилась на 180 градусов. Теперь американский лидер выступает за завершение конфликта без поставок Киеву ракет Tomahawk и стал склоняться к идее, что Украине следует рассмотреть вариант территориальных уступок.

Как отмечают авторы статьи, президент США также не раз выражал недовольство заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского и даже отказался смотреть предложенные украинской стороной карты, заявив, что Донбасс должен отойти к России.

Ранее во время интервью телеканалу NBC Зеленский снова испытал затруднения, пытаясь говорить по-английски. Он хотел выразить мысль о том, что переговоры должны проходить спокойно и без лишнего шума, однако не смог вспомнить английское слово quiet. После короткой паузы он обратился к команде за кадром уже на украинском, уточнив, правильно ли перевел слово «тихий».

