Путин убедил Трампа пересмотреть позицию по Украине одним звонком

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Риторика президента США изменилась на 180 градусов.

Как Путин изменил позицию Трампа по Украине

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Один телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом кардинально повлиял на позицию Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа об Украине», — говорится в публикации издания.

По данным журналистов, после беседы с Путиным риторика Трампа по теме Украины изменилась на 180 градусов. Теперь американский лидер выступает за завершение конфликта без поставок Киеву ракет Tomahawk и стал склоняться к идее, что Украине следует рассмотреть вариант территориальных уступок.

Как отмечают авторы статьи, президент США также не раз выражал недовольство заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского и даже отказался смотреть предложенные украинской стороной карты, заявив, что Донбасс должен отойти к России.

Ранее во время интервью телеканалу NBC Зеленский снова испытал затруднения, пытаясь говорить по-английски. Он хотел выразить мысль о том, что переговоры должны проходить спокойно и без лишнего шума, однако не смог вспомнить английское слово quiet. После короткой паузы он обратился к команде за кадром уже на украинском, уточнив, правильно ли перевел слово «тихий».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Путин убедил Трампа пересмотреть позицию по Украине одним звонком
