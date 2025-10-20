Трамп пригрозил Зеленскому замерзшей и разрушенной Украиной

Дарья Орлова
Американский лидер в резкой форме призвал главу киевского режима пойти на сделку с Москвой.

Чем Трамп пригрозил Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Президент США Дональд Трамп в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским сделал резкое заявление о судьбе Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Посыл был таким: „Ваша страна замерзнет и будет уничтожена“, если Украина не заключит сделку с Россией», — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник опроверг, что Трамп буквально предрек уничтожение Украины, однако подтвердил, что тон беседы был крайне жестким. По словам обоих информаторов, американский президент несколько раз использовал ненормативные выражения во время разговора.

Разговор Трампа и Зеленского, по данным агентства, касался путей урегулирования конфликта и возможных условий мирного соглашения с Россией.

Трамп во время переговоров с Зеленским затрагивал тему гарантий безопасности, касающихся как Украины, так и России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько информированных источников.

«Трамп размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — отмечается в статье.

Собеседники агентства подчеркнули, что заявления американского лидера вызвали у украинской делегации чувство замешательства и растерянности. Комментарии Трампа о безопасности воспринимались как неожиданные и не совсем понятные с точки зрения официальной позиции Киева.

