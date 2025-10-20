Российские силы освободили Ленино в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 54 0

Наши бойцы продолжают активные наступательные действия в зоне СВО.

Сводка Минобороны из зоны СВО: что освободили ВС РФ сегодня

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино», — указали в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней
13:41
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
13:30
«Я переломаю его ноги!» — депутат из Румынии угрожает Зеленскому
13:26
Боярский завершает карьеру? Стало известно о планах артиста
13:15
Историческое унижение: у французов исчезает доверие к власти после кражи в Лувре
13:05
Умер сценарист фильма «Ехали два шофера» Александр Киселев

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
Ты не обязан спать 8 часов: зачем нужен сон и какие мифы мешают нормально высыпаться
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео