«Знаю подробности»: Подольская о трудностях в браке Тодоренко и Топалова

Подольская рассказала о трудностях в браке Тодоренко и Топалова

Певица Наталья Подольская в разговоре с журналистами призналась, что знает подробности из личной жизни телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова. Об этом сообщает KP.RU.

По словам певицы, история их семьи заставила ее задуматься о трудностях, с которыми сталкиваются молодые родители.

«Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же: твой пучок на голове, какая-нибудь майка растянутая, чтобы быстро можно было грудь достать, чтобы покормить малыша. Конечно, от этого устаешь», — рассказала Подольская.

Ранее Регина Тодоренко сообщила, что стала мамой в третий раз. В своем посте телеведущая откровенно призналась, что устала от постоянных забот и чувствует себя одинокой. Эти слова стали поводом для слухов о возможных проблемах в ее браке.

Сейчас супруги публично не комментируют разговоры о разладе. Поклонники звездной пары надеются, что трудности связаны лишь с послеродовым периодом, и семейные отношения удастся сохранить.

