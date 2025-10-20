В Кургане водитель автомобиля едва не погиб за рулем своей машины

Хозяин иномарки потерял сознание, его спасли случайные прохожие.

В Кургане водитель легковушки едва не погиб за рулем своего авто. Из-за технической неисправности машина вспыхнула. Хозяин иномарки надышался угарным газом и потерял сознание. Он выжил только благодаря прохожим.

Очевидцы вызвали спасателей. Пожарные потушили машину. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств. Предполагается, что в этот список будут включены препараты, затрудняющие концентрацию внимания и скорость реакции для управления транспортом, такие как снотворные и седативные средства. Перечень таких препаратов будет определен Правительством РФ.

