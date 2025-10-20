«Очень извинялся»: Путин рассказал об инциденте на юбилее Михалкова

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 60 0

Виновник произошедшего обещал завязать с выпивкой, но обещания не сдержал.

Путин рассказал об инциденте на юбилее Михалкова

Фото: © РИА Новости/Сергей Жуков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин рассказал, как один из друзей Никиты Михалкова облил его вином

Президента России Владимира Путина облил красным вином один из друзей народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об инциденте на юбилее режиссера российский лидер рассказал в документальном фильме на федеральном канале.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. <…> Все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — отметил глава государства.

Путин также назвал Никиту Михалкова «настоящим патриотом России в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова» и добавил, что в их общении «есть химия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков, помимо режиссерской и актерской деятельности, возглавляет Союз кинематографистов России и собственную киноакадемию. В 2020 году президент Владимир Путин присвоил мастеру звание Героя Труда Российской Федерации.

Знаменитый режиссер отметит 21 октября свой 80-летний юбилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
«Дырокол» и «Посаженный»: радио Судного дня передало два новых сигнала
19:55
В Новой Москве задержан ранивший ножом сотрудника Росгвардии мужчина
19:40
В Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ»
19:23
Госдума может ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям
19:10
Инцидент с аварийной посадкой борта АZАL на время парализовал Пулково
18:55
Закрыт на неопределенный срок: Лувр штурмуют толпы возмущенных туристов

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео