«Очень извинялся»: Путин рассказал об инциденте на юбилее Михалкова

Путин рассказал, как один из друзей Никиты Михалкова облил его вином

Президента России Владимира Путина облил красным вином один из друзей народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об инциденте на юбилее режиссера российский лидер рассказал в документальном фильме на федеральном канале.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. <…> Все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — отметил глава государства.

Путин также назвал Никиту Михалкова «настоящим патриотом России в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова» и добавил, что в их общении «есть химия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков, помимо режиссерской и актерской деятельности, возглавляет Союз кинематографистов России и собственную киноакадемию. В 2020 году президент Владимир Путин присвоил мастеру звание Героя Труда Российской Федерации.

Знаменитый режиссер отметит 21 октября свой 80-летний юбилей.

