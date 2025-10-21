В России еженедельно регистрируют около 700 тысяч случаев гриппа и ОРВИ

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 27 0

В ведомстве отметили, что вирусы гриппа полностью совпадают с актуальными вакцинными штаммами.

Роспотребнадзор рассказал о количестве заболевших ОРВИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России находится на сезонном уровне, однако фиксируется постепенный рост числа госпитализаций и случаев инфицирования. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, еженедельно в стране регистрируется около 700 тысяч заболевших, при этом количество пациентов с гриппом увеличивается от недели к неделе.

Как сообщили в Центре «Вектор» Роспотребнадзора, результаты исследований показывают, что циркулирующие вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для эпидемиологического сезона 2025–2026 годов. В этом году изменен штаммовый состав вакцины, включая вирус гриппа A(H3N2).

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что своевременная вакцинация позволит сформировать надежный иммунный ответ. На сегодняшний день привито более 41,8 миллиона человек — это 28,3% населения страны.

Ведомство напомнило, что прививки особенно важны для людей из групп риска: детей, пожилых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями. Медикам, социальным и образовательным работникам также рекомендуется пройти вакцинацию уже сейчас, до начала активного подъема заболеваемости.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, число заболевших кишечной инфекцией в Бурятии выросло до 89 человек. Роспотребнадзор начал расследование в связи с массовым отравлением.

