Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 33 0

Президент США последовательно выступает за урегулирование конфликта на Украине.

О чем Трамп предупредил мир

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: многие заплатят «высокую цену», если не будет сделки по Украине

Если конфликт на Украине не удастся урегулировать, многие могут столкнуться с серьезными последствиями. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе 20 октября заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы пытаемся заключить сделку. Если она будет достигнута, это будет здорово. Если же нет, многим придется заплатить большую цену», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США пригрозил главе Украины Владимиру Зеленскому замерзшей и разрушенной страной, если Киев не согласиться на урегулирование конфликта. По данным источников Reuters, беседа глав государств была очень жесткой. Трамп несколько раз переходил на ненормативную лексику в ходе разговора.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшие недели планируют встретиться в Венгрии для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине и восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом они договорились 16 октября 2025 года во время телефонного разговора, который длился два с половиной часа.

Лидеры ЕС считают саммит политическим вызовом, потому что встреча двух лидеров может усилить противоречия внутри союза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:59
«Никогда такого не было»: подробности инцидента с Пенкиным в Новосибирске
1:41
Раздражение зашкаливает: европейцы собрались сорвать встречу Путина и Трампа
1:22
В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
1:09
Словакия допустила, что поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России
0:54
В Батайске из жилого дома эвакуировали 20 человек после атаки дрона боевиков ВСУ
0:37
Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео