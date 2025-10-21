«Множество страшных вещей»: Анна Калашникова о сказке про Алису в стране чудес

Актриса Анна Калашникова назвала «Алису в стране чудес» страшной сказкой

Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова призналась, что «Алиса в стране чудес» кажется ей страшной и многим ее пугает. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере фильма-сказки.

По словам ведущей, если брать оригинальное произведение, то в нем было множество пугающих моментов. Например, изменение роста Алисы, пространства вокруг нее, даже Кролик с красными глазами тоже казался жутковатым.

«Если брать оригинал сказки, то там было много всего. Когда она (Алиса — Прим. Ред.) резко становилась маленькой или слишком большой, когда пространство увеличивалось или уменьшалось, когда она резко куда-то летела, когда вот этот Кролик с огромными красными глазами. По итогу он оказался очень милым, но изначально она его пугалась», — поделилась актриса.

Она добавила, что «страшных моментов» было много в экранизации произведения с Джонни Деппом, и призналась в том, что в отечественном фильме надеется, что все будет «добрым и пушистым».

Знаменитость также рассказала, что в сказке ее пугала «гигантская мебель». По словам модели, даже в жизни, когда вокруг нее много высоких людей, она чувствует себя некомфортно. Это же касается и узких пространств.

«Сильнее всего испугалась гигантской мебели. Я, например, по жизни очень не люблю, когда вокруг меня сильно много высоких людей, я как-то чувствую себя не очень комфортно. А если бы я была совсем маленькой девочкой <…>, я думаю, что я бы очень боялась. <…> Я не люблю сильно узкие и сильно высокие пространства. Мне кажется, у меня есть признаки клаустрофобии», — заподозрила у себя патологическую боязнь актриса.

На один из вопросов корреспондента, «чему учит сказка», Калашникова назвала преемственность, дружбу и умеренное любопытство.

«Здесь, наверное, преемственность, дружба, то, что каждый должен быть на своем месте. Если ты ребенок, то все-таки нужно не так рано проявлять свою самостоятельность. Вот она (Алиса-Прим. Ред.) была слишком любопытная. <…> Вот любопытства должно быть тоже в меру. В сказке любопытство наказуемо чрезмерное, непослушание, когда дети слишком капризничают. Она там выпендривалась, ее там наказывали, а потом, когда она начала меняться, произошла ее трансформация, у нее как-то слаженность пошла с миром и со всеми декорациями, которые происходили вокруг нее», — резюмировала актриса.

О том, как проходили съемки нового сказочного фильма, рассказал заслуженный артист России Андрей Федорцов. По его словам, на площадке актеров ждало немало сложностей, и порезы — это самое меньшее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX