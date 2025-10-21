Позвонил в колокольчик: Байден завершил курс лучевой терапии от онкологии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Бывший президент США борется с раком простаты.

Здоровье Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CBS: Джо Байден завершил курс лучевой терапии от онкологии

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии, необходимой для лечения рака. Об этом CBS News рассказала пресс-секретарь экс-главы Белого дома Келли Скалли.

«Бывший президент (Джо Байден. — Прим. ред.), которому в следующем месяце (20 ноября. — Прим. ред.) исполнится 83 года, в понедельник завершил несколько недель лучевой терапии», — говорится в сообщении СМИ.

Лечение проходило в онкологическом центре в Филадельфии. Скалли также уточнила, что по окончании курса Байден позвонил в символический колокольчик, знаменующий завершение терапии. Кадры с этим моментом на своей странице в социальных сетях опубликовала дочь бывшего американского лидера.

Лечение от рака простаты Байден начал еще 30 мая. О курсе лучевой терапии СМИ сообщили в середине октября, когда он уже несколько недель ходил на эту процедуру. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
В сердце города: 102-этажный жилой небоскреб может обрушиться в центре Нью-Йорка
8:25
Позвонил в колокольчик: Байден завершил курс лучевой терапии от онкологии
8:13
Великобритания готова выделить $135 миллионов на размещение войск на Украине
8:12
Павел Дуров: кража драгоценностей из Лувра — очередной признак упадка Франции
8:10
Телик, стаканчик и настолки: как Михаил Шуфутинский проводит свободное время
8:09
Крупный пожар вспыхнул на складе в Астраханской области

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео