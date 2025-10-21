Позвонил в колокольчик: Байден завершил курс лучевой терапии от онкологии

CBS: Джо Байден завершил курс лучевой терапии от онкологии

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии, необходимой для лечения рака. Об этом CBS News рассказала пресс-секретарь экс-главы Белого дома Келли Скалли.

«Бывший президент (Джо Байден. — Прим. ред.), которому в следующем месяце (20 ноября. — Прим. ред.) исполнится 83 года, в понедельник завершил несколько недель лучевой терапии», — говорится в сообщении СМИ.

Лечение проходило в онкологическом центре в Филадельфии. Скалли также уточнила, что по окончании курса Байден позвонил в символический колокольчик, знаменующий завершение терапии. Кадры с этим моментом на своей странице в социальных сетях опубликовала дочь бывшего американского лидера.

Лечение от рака простаты Байден начал еще 30 мая. О курсе лучевой терапии СМИ сообщили в середине октября, когда он уже несколько недель ходил на эту процедуру.

