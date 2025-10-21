В духе северных охотников: как ВС РФ освободили село Чунишино в ДНР

Навыки охотников пригодились нашим бойцам при освобождении села Чунишино в Донецкой Народной Республике. Подобраться к хорошо укрепленным позициям было непросто. Все подступы к населенному пункту усыпаны датчиками движения. Поэтому каждый шаг сопровождался огнем вражеской артиллерии. Но российские военные все же смогли разбить противника и водрузить триколор в центре села. О том, как это было, герои спецоперации рассказали военкору «Известий» Валентину Трушнину.

Село Чунишино освободили благодаря военной хитрости. Тщательная разведка показала, что все подходы к опорным пунктам противника заминированы и усыпаны датчиками движения.

«Такая маленькая фигнюшка. Раскидывают их на поле, в лесополосу кидают. Заходишь в сектор — он срабатывает у них где-то. Все, и туда начинает артиллерия бить», — рассказал командир взвода Станислав Калашников.

В таких условиях самое сложное — это подобраться к противнику, скопиться на рубеже атаки.

«Поступает команда — один человек идет по своему маршруту, второй человек идет по другому маршруту. В Чунишино уже заходили по одному человеку, он постоянно на связи. Каждые несколько минут проверяем, как у него обстановка, тихо ли у него там», — объяснил командир взвода Роман Кочанов.

На этом участке фронта воюет 35-я гвардейская мотострелковая бригада группировки «Центр», ее еще называют алейской, это алтайцы. Но один батальон был сформирован в Ханты-Мансийском автономном округе, и именно ему предстояло освобождать Чунишино.

Хантымансийцы придумали нестандартное решение в духе северных охотников, загоняющих дикого зверя. Они подошли к противнику по руслу небольшой реки, так получилось спрятаться от тепловизоров противника.

— Вода имеет более низкую температуру, она сбивает тепловизор в том плане, что он видит ее по-другому. Земля рядом с ней выглядит более нагретой, и все тепло он воспринимает единым ковром.

— То есть надо быть на стыке воды и земли?

— Рядышком, по самой кромке.

— И тогда тебя не видно?

— Плюс-минус, если ты не бежишь внаглую, и если ты не вспотел, то тебя не будет видно.

Вот эта река, основное движение по ней происходило ночью, но иногда получалось пройти и днем. Где-то ползком, где-то, если позволяли камыши, в полный рост, и так несколько километров.

«Мы шли там, где противник нас не ждет, основной замысел в этом. Не обязательно в воде, достаточно было продвигаться вдоль реки. Где-то проходили через сам брод, через открытку, где более сухо. Кому везло, те не намокли, кому не везло, могли уйти и по пояс. Это принесло свои плоды, зашли, закрепились, зачистили, противник бежал», — рассказал командир роты Андрей Зимирев.

Само Чунишино — село небольшое, но вокруг него целая сеть мощных опорных пунктов. Это была важная часть обороны противника на покровском направлении, и теперь этот участок под нашим контролем. Все участники операции уже представлены к государственным наградам.

