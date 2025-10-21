В Петербурге начали тестировать глобальную систему безопасности. Под пристальным вниманием нейросети уже 38 детских площадок. Есть и первый результат — искусственный интеллект сам зафиксировал нарушение, и вызвал полицию, которая задержала хулиганов. В планах установить умные камеры по всему городу. О технологиях будущего расскажет корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Вандалы ломают скамейку на детской площадке — всего через две минуты их уводят росгвардейцы. И все без какого-либо вмешательства извне — нейросеть сама определила нарушение и вызвала правоохранителей. Это первый шаг, говорят в городском центре мониторинга, к глобальной системе безопасности.

Информация о переполненном бункере-контейнере для мусора будет через год-два передаваться автоматом, говорит Светлана Савина, начальник управления видеоаналитики. То же касается и появления граффити или ям на дорогах.

С 1 сентября под пристальным вниманием автоматической системы находятся уже 38 детских площадок в десяти районах города.

Елена ежедневно экзаменует нейросеть на точность — электронный мозг уже может распознать даже картинку на футболке, на тот случай если он демонстрирует запрещенные символы, а еще потенциальных преступников, например, незаконную уличную торговлю.

«Нейросеть — это автоматизм. Это машина, у которой есть набор параметров. И этих параметров может быть очень много», — говорит Елена Самарцева, инженер-инспектор первой категории.

Это своеобразный тренировочный центр новой системы. Здесь десятки специалистов ежедневно учат искусственный разум реагировать на ситуацию совсем как человек.

Пусть пока не самостоятельно но именно благодаря нейросети накануне удалось зафиксировать жестокое обращение с животными в Парголово. Все профильные службы подключились незамедлительно — школьников, которые катали собаку на карусели, уже нашли.

Раньше на подобное понадобилась бы, минимум, неделя. Более простые вещи искусственный помощник определяет и того быстрее.

«Например, у нас есть детская площадка. И в эту детскую площадку входит ряд камер, которые подключены к аналитике. к этим камерам мы подключили и другие детекторы, например, «курящий человек, » «обнаружена собака», — приводит пример Валерия Наганова, главный специалист отдела технического сопровождения.

Наполненность баков, рыбаки на весеннем льду, ДТП, незаконный выгул собак, курение и распитие алкоголя в неположенных местах — это далеко не полный перечень того, что с помощью нейросети собираются фиксировать и предотвращать уже в недалеком будущем.

«Еще один из проектов, который мы планируем реализовать, это подключение всех ритейлеров. С ними договоренности уже есть… Воришки также будут под контролем», — рассказывает Роман Борисенко, директор Городского мониторингового центра.

Правда, вкалывать роботы за человека в 100% случаев не будут точно, поясняют программисты. Электронный разум пока не совершенен. Некоторые действия может просто перепутать.

«Игры у детей разные… некоторые нейросетью могут быть восприняты как потасовка, драка», — отмечает IT-специалист Кирилл Ситнов.

Юристы тоже не спешат отдавать право принятия решения программе. Непонятно, кто будет отвечать за ложный вызов и сколько раз на дню нейросеть может перепутать дворника с метлой с вооруженным ружьем человеком.

«Искусственный интеллект сам по себе не принимает никаких решений о том, вызывать наряд или не вызывать. Это сотрудник полиции, который получил видео, принимает процессуальное решение», — говорит адвокат Илья Пакконен.

Сейчас систему больше тестируют и обучают. Выявить нарушителя и выписать штраф, например, за курение на детской площадке, самостоятельно она сможет, по планам, не раньше 2030 года, когда камер в Петербурге станет минимум в два раза больше, уже 200 тысяч.

Пока рассчитывать, что «большой брат» увидит и поможет в любой точке Петербурга, не приходится. Из 18 тысяч детских и спортивных площадок к концу следующего года камерами оборудуют около 2,5 тысяч, а система незамедлительного реагирования Росгвардии будет только на 150 из них.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.