В Анапе спасли запутавшегося на мелководье в водорослях дельфиненка

К берегу прибыло двух морских животных, но один из дельфинов погиб.

Фото, видео: Волонтерский центр «Дельфин»; 5-tv.ru

У берегов Анапы сегодня спасали двоих маленьких дельфинов. Они заплыли на мелководье и начали задыхаться из-за огромного количества водорослей, которые прибило к берегу штормом.

«Отсюда пришлось вытащить потому что водоросли в дыхало попадают и ему тяжело дышать. Второй мертвый на 99%», — рассказал спасатель.

Один дельфин все-таки погиб. А вот второго спасателям удалось на плоту отвезти подальше от берега, на чистую воду.

