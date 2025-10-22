В Анапе спасли запутавшегося на мелководье в водорослях дельфиненка
К берегу прибыло двух морских животных, но один из дельфинов погиб.
Фото, видео: Волонтерский центр «Дельфин»; 5-tv.ru
У берегов Анапы сегодня спасали двоих маленьких дельфинов. Они заплыли на мелководье и начали задыхаться из-за огромного количества водорослей, которые прибило к берегу штормом.
«Отсюда пришлось вытащить потому что водоросли в дыхало попадают и ему тяжело дышать. Второй мертвый на 99%», — рассказал спасатель.
Один дельфин все-таки погиб. А вот второго спасателям удалось на плоту отвезти подальше от берега, на чистую воду.
