На пони, с вилами: ирландцы вышли на митинг после изнасилования девочки беженцем

Давид Андриясов
Обвиняемому в изнасиловании ребенка потребовался переводчик с арабского.

Жители пригорода вышли на протест из-за мигранта-педофила

Фото: © Getty Images/Natalia Campos / Stringer

Ирландцы на пони и с вилами вышли на митинг после изнасилования девочки беженцем

Более тысячи человек вышли на протест в Дублине после сообщений о том, что мигрант изнасиловал десятилетнюю девочку в лагере для беженцев. Об этом сообщило издание Irish Independent.

Центром протеста стал бывший гостиничный комплекс Citywest на западе ирландской столицы. Объект используют для размещения искателей убежища.

Демонстранты забросали правоохранителей петардами и стеклянными бутылками, подожгли служебный автомобиль силовиков, а также пытались ослепить лазером пилота полицейского вертолета. Некоторые пришли на протест с вилами, группа мужчин пыталась прорваться к месту размещения беженцев на пони.

«Это был явно не мирный протест. Действия сегодняшнего вечера можно охарактеризовать только как хулиганство. Это была толпа, настроенная на насилие», — заявил комиссар полиции Джастин Келли.

Он отметил, что участников беспорядков вычислят и привлекут к ответственности. Против протестующих также применили водометы.

Беспорядки вспыхнули вечером в понедельник. Тогда акция была немногочисленной. Как сообщил корреспондент Sky News Стивен Мерфи, причиной стало изнасилование десятилетней девочки недалеко от отеля. В понедельник обвинения в преступлении выдвинули против 26-летнего мужчины. Прямо не сообщали, что он мигрант, но известно, что ему потребовался переводчик с арабского.

«Большинство местных жителей придерживались одного и того же мнения: враг — это не обязательно те, кто приезжает в Ирландию, а скорее воспринимаемая политика открытых дверей ирландского правительства», — сообщил репортер после общения с местными жителями.

К 11 часам вечера количество протестующих значительно сократилось, в основном осталась молодежь. Полиция постепенно оттеснила участников акции от отеля, восстановив контроль над ситуацией. Отмечается, что большинство демонстрантов вели себя мирно.

