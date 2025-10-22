«Грызть можно бесконечно!» — Аврора Киба сравнила мужа с костью

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Выражение оказалось двусмысленным на фоне отношений девушки с Лепсом.

С чем невеста Лепса Аврова Киба сравнила мужа

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Невеста Лепса Аврора Киба сравнила мужей с костью, которую можно грызть

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса, Аврора Киба, сравнила мужа с костью. Девушка опубликовала ироничное высказывание по этой теме в соцсети.

«Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!» — отметила она.

Статус жениха и невесты за Лепсом и Кибой закрепился довольно давно. Так, певец назвал Аврору своей женой в видеоролике в сентябре 2024 года, но пара приняла решение не спешить с официальным заключением брака. В марте 2025 года Киба призналась, что ее мать в потрясающих отношениях с Лепсом.

В свою очередь телеведущая Виктория Боня высказала предположение о том, что на самом деле исполнитель не планирует жениться на 19-летней избраннице. По ее словам, к брачному союзу их подтолкнула мать Кибы. Боня рассказала, что 62-летний певец очень давно находится в дружеских отношениях с семьей Авроры. После гибели отца девушки якобы осталось огромное количество долгов, а мать Кибы их выплачивала.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции.

«Грызть можно бесконечно!» — Аврора Киба сравнила мужа с костью

