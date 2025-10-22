Выплаты по больничному вырастут с 1 января 2026 года

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет вместе с МРОТ в 2026 году. Об этом в беседе с aif.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он указал, что ожидается увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27093 рублей. Как отметил эксперт, минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности понимается путем отношения МРОТ к количеству календарных дней в соответствующем месяце.

«В месяцах с 30 днями (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь) размер будет равен 903,10 рублей (в 2025 году — 748 рублей)», — пояснил он.

Эксперт заметил, что в феврале 2026 года (28 дней) минимальный размер дневного пособия будет 967,61 рубля (в 2025 году — 801,43 рублей).

«В месяцах с 31 днем (январь, март, май, июль, август, октябрь, декабрь) минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности будет равен 873,97 рубля», — добавил Балынин.

В случае, если МРОТ будет равен 27093 рублей, «минимальный среднедневной заработок» составит 890,73 рублей.

«При 100% покрытии утраченного заработка (например, при страховом стаже восемь и более лет) математически получаем, что в месяцы с 31 днем именно 890,73 рублей (так как это больше 873,97 рубля) станет минимальным размером дневного пособия по временной нетрудоспособности», — заключил эксперт.

Ранее, писал 5-tv.ru, комитет Госдумы одобрил МРОТ в размере 27 тысяч и 93 рублей.

