ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 28 0

Российские военные продвигаются в глубину обороны противника.

Какие населенные пункты ВС РФ освободили сегодня

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из сообщения Минобороны страны в Telegram-канале.

Уточнялось, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области.

Также подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвигаться в глубину обороны противника, освободив при этом населенный пункт Павловка в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года. В нем он объявил о начале спецоперации для защиты Донбасса. Ее главными целями российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. К тому же он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы мирных кварталов ЛНР и ДНР.

Предпринятые попытки по урегулированию конфликта с помощью дипломатии были проигнорированы Украиной, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО назвали спецоперацию «вторжением» и фактически объявили России войну, оказывая военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ освободили село Чунишино в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
17 окт
ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
8 окт
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
7 окт
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
6 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
5 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
1 окт
Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску
24 сент
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
23 сент
В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
22 сент
Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
20 сент
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:13
Пикантные подробности: экс-муж Бритни Спирс издал скандальные мемуары о жизни с певицей
14:09
Лучшие гимнастки выступили в финале Кубка сильнейших в Москве
14:00
Попросила отложить телефон: отец избил учительницу за просьбу к его дочери
13:46
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
13:45
Школьники несколько месяцев насиловали учительницу, а затем сожгли ее квартиру
13:30
Подстригает себе челку под бокал мартини: Дакота Джонсон о своем имидже

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео