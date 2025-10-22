ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
Российские военные продвигаются в глубину обороны противника.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Российские бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из сообщения Минобороны страны в Telegram-канале.
Уточнялось, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области.
Также подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвигаться в глубину обороны противника, освободив при этом населенный пункт Павловка в Запорожской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года. В нем он объявил о начале спецоперации для защиты Донбасса. Ее главными целями российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. К тому же он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы мирных кварталов ЛНР и ДНР.
Предпринятые попытки по урегулированию конфликта с помощью дипломатии были проигнорированы Украиной, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО назвали спецоперацию «вторжением» и фактически объявили России войну, оказывая военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ освободили село Чунишино в ДНР.
