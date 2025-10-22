В Генштабе сообщили о росте угрозы ударов по жилым массивам в России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 56 0

Принято решение задействовать подготовленных граждан для защиты объектов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам на территории России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (Генштаба ВС) РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — заявил Цимлянский на брифинге.

Он отметил, что в целях повышения уровня защиты гражданских объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и мотивированных граждан к выполнению задач по обеспечению безопасности в глубине территории страны.

По словам представителя Генштаба, эти граждане не будут направляться для участия в боевых действиях за пределами России или в зоне специальной военной операции. Цимлянский подчеркнул, что инициатива не связана с мобилизацией и касается исключительно тех, кто добровольно заключил контракт с Министерством обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны предложило изменить список запрещающих службу по контракту болезней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Обороспособность, безопасность и высокие социальные стандарты остаются приоритетами бюджета РФ на 2026–2028 годы
15:36
В Москве появится новый речной маршрут
15:20
«Извини, дела на работе»: какие отмазки от встреч с друзьями говорят чаще всего
15:13
С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск ракеты «Ярс»
15:13
«Найдем решение»: Силуанов о готовности Минфина ко II чтению бюджета на 2026 год
15:07
Харченко рассказала о планах по ремонту студенческих общежитий в России

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео