Умер актер из сериала «Глухарь» Анатолий Паников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Артист окончил школу-студию при МХАТе, где учился вместе с Александром Балуевым и Сергеем Гармашем.

Фото: Кадр из сериала «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований-4», 2010г.

В возрасте 67 лет умер российский актер, режиссер, продюсер и телеведущий Анатолий Паников. Об этом сообщает портал «Вслух.ru». По данным издания, артист скончался в Москве, а церемония прощания состоялась 19 октября в Тюмени.

Паников возглавлял представительство Союза кинематографистов России в Тюменской области и активно занимался развитием культурных проектов региона.

Анатолий Паников родился в Караганде, а в 1976 году поступил в Школу-студию при МХАТе, где учился вместе с Александром Балуевым и Сергеем Гармашем. Уже в 1980-х годах он работал в ведущих театрах страны, включая Театр Российской армии, Театр имени Ленинского комсомола, Ленинградский ТЮЗ и Русский драматический театр в Йошкар-Оле.

В кино он дебютировал в середине 1980-х, сыграв в фильме «Рейс 222». Зрителям Паников запомнился по ролям в популярных сериалах, в частности в «Глухаре».

Паников выступал продюсером и режиссером картин «История любви», «Как мы провели лето» и «Богомяков». Также он публиковал статьи о театре и кино в российских СМИ.

