Мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он стал жертвой крайне редкой реакции на препарат.

Можно ли умереть от виагры

Фото: 5-tv.ru

Молодой мужчина из Бразилии умер после того, как принял препарат для улучшения потенции перед игрой в футбол. Об этом сообщает Correio24horas.

По информации издания, после приема лекарства мужчина отправился на футбольное поле, но вскоре почувствовал резкое ухудшение самочувствия: у него появились сильные головные боли, в том числе в области за глазами. Его доставили в местную больницу, где он находился под наблюдением медицинского персонала в течение всей ночи.

На утро состояние пациента резко ухудшилось. Врачи попытались провести реанимацию, однако произошла остановка сердца. Медицинские специалисты отмечают, что это внезапная и крайне редкая реакция на препарат. В связи с трагическим случаем на место вызвали Технический департамент полиции для проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить точную причину смерти.

