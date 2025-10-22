WSJ: США сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия

WSJ: США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойного оружия

США сняли ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации. Это позволит Украине наносить удары вглубь территории России.

Как сообщает издание, решение было принято несколько дней назад, но не афишировалось.

Накануне в Генштабе сообщили о росте угрозы ударов по жилым массивам в России.

Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам на территории России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Челябинской области. По распоряжению главы региона на место направлены все экстренные службы, организована работа оперативного штаба.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

