Не хочу быть пешкой: депутат ЕП потребовал от ЕС прекратить поддержку Зеленского

Конфликт на Украине нужен только еврочиновникам, которым нравятся войны, подчеркнул парламентарий.

Польский евродепутат Браун назвал режим Зеленского нацистским

Не случайно в Европе продолжают посмеиваться над тем же Владимиром Зеленским, который просит «Томагавки», но не умеет ими пользоваться. Вот нидерландская NRC прозрачно намекает Киеву, что же он может получить от Вашингтона вместо дальнобойных ракет.

Тем более, что даже в Старом Свете, эта война, похоже, нужна только еврочиновникам. И им это уже говорят прямо в лицо в Брюсселе.

«Я не хочу быть шахматной пешкой. Я не хочу, чтобы мой народ убивали и разоряли, потому что вам нравится, когда идут войны. Прекратите субсидировать киевский, бандеровский, нацистский украинский режим. Прекратите субсидирование», — заявил в Европарламенте польский депутат Гжегож Браун.

И купировать этот украинский нацизм надо как можно скорее, ведь он уже расползается по Европе. Сегодня в Молдавии в окрестностях села Гиличены с воинскими почестями открыли памятник фашистским пособникам, а именно солдатам румынского диктатора Антонеску и жандармам, которые в годы войны стали главной репрессивной силой румыно-фашистской оккупации. Это они пытали, вешали, расстреливали и закапывали заживо молдаван. А теперь режим Санду возводит их в ранг героев.

