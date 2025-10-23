ТАСС: В Госдуме предложили обязать хозяев убирать за своими питомцами в домах

Депутаты Госдумы хотят обязать владельцев животных убирать продукты их жизнедеятельности в местах общего пользования в многоквартирных домах. Об этом сообщают журналисты ТАСС, ознакомившиеся с текстом законопроекта, составленного авторами инициативы.

Они предлагают внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нынешней редакции норма предполагает только обязательство убирать за питомцами во время выгула. Его, уверены депутаты, нужно дополнить санкциями за загрязнение мест общего пользования в домах.

Отмечается, что в случае внесения поправок, порядок уборки будут определять представители органов местного самоуправления. Помимо прочего, депутаты намерены запретить походы с собаками, кроме собак-проводников, в магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные учреждения и организации культуры.

Также авторы инициативы планируют на законодательном уровне закрепить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Хозяева, по их мнению, должны держать своих питомцев на коротком поводке, в наморднике или переноске.

